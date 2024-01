E' cominciata nella Sala Berlinguer della Camera la riunione congiunta dei gruppi del Pd di Montecitorio e Palazzo Madama per preparare una mozione sul Medio Oriente. L'obiettivo della segretaria del partito Elly Schlein, presente all'incontro, è presentare un documento che chieda un cessate il fuoco umanitario e spinga per la soluzione dei due popoli e due Stati. La mozione è già stata calendarizzata per il 29 gennaio in Aula alla Camera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA