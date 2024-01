Lorenzo Fontana: "Rimuovere gli ostacoli al diritto alla salute"

"Ritengo importante assicurare l'accesso alle cure a tutte le fasce sociali. Si tratta di un dovere morale, prima ancora che politico. Rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono il pieno godimento del diritto alla salute è un dovere delle istituzioni. La fondazione 'Dignitas Curae' ha dimostrato un forte impegno su questi temi". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel corso della presentazione del progetto "Dignitas Curae - Manifesto per la sanità del futuro".



La fondazione "ha promosso e sostenuto progetti per l'accesso sostenibile alla diagnostica preventiva e per lo sviluppo della ricerca medico-scientifica con cui migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Sono convinto che, grazie al vostro contributo, a quello dei medici e degli operatori sanitari impegnati tutti i giorni a fianco dei malati, una rinnovata dignità di cura potrà consolidare l'alleanza tra medico e paziente", ha concluso.



