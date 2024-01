Lollobrigida: "Bardi in Basilicata ha ben governato"

"Ho un ottimo rapporto con il presidente Bardi, non mi sto occupando personalmente di questa vicenda, ma non ho difficoltà a dire che Bardi ha ben governato e per quello che mi riguarda sono convinto che gli elettori della Basilicata premieranno buon governo della Basilicata". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida arrivando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri a chi gli chiedeva se Vito Bardi sarà il candidato del centrodestra per le prossime regionali in Basilicata.



