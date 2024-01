Regionali: primi big in Sardegna, Salvini venerdì a Cagliari

Per la seconda volta in un mese il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sarà in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle consultazioni regionali del 25 febbraio.

L'appuntamento è per venerdì 26 gennaio a Cagliari, alle 11 all'Hotel Regina Margherita con l'evento "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna".

Di fatto, con l'arrivo il giorno dopo l'ultima scadenza burocratica per la presentazione delle candidature, Salvini avvierà la campagna elettorale. Ma non è certo se accanto a lui ci sarà il candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, o se i due si incontreranno in privato. L'evento cui parteciperà il vice premier si inserisce, come si legge nella nota ufficiale inviata dalla Lega, nel tour in tutta Italia "per illustrare il Paese del futuro".

Nessuna conferma nemmeno per la presenza di Christian Solinas, segretario del Psd'Az alleato del Carroccio, mentre ci sarà l'assessore uscente dei Trasporti, e presidente dei sardisti, Antonio Moro. È possibile che dopo il convegno il leader del Carroccio si trattenga per alcuni incontri con imprenditori ed esponenti del mondo produttivo sardo. Un mese fa a Cagliari, nei giorni tra Natale e Capodanno, Salvini aveva ribadito il suo sostegno alla candidatura di Solinas, suo il "squadra che vince non si cambia", ma venerdì prossimo il vice premier sbarcherà sull'Isola con uno scenario completamente diverso dopo il passo indietro del governatore uscente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA