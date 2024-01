L'intervento del Ministero, i limiti di velocità generalizzati sono arbitrari

"Qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria". Così il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in una direttiva dopo le ordinanze del Comune di Bologna che istituiscono in città il limite di 30 km/h. "L'imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti - si legge - potrebbe causare intralcio alla circolazione e risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale, nonché dell'ordinata regolazione del traffico, creando ingorghi e code stradali".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA