In Consiglio dei ministri il decreto sull'election day

Il decreto legge sulle elezioni, che fissa il voto per le Europee per l'8 e 9 giugno prevedendo un election day in caso di accorpamento con Amministrative e Regionali, sarà esaminato nel Consiglio dei ministri di oggi.



All'ordine del giorno anche un disegno di legge per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e un altro sulla trasparenza sulla destinazione a scopo benefico di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. È previsto poi l'esame definitivo del decreto legislativo sull'accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Un altro dlgs all'ordine del giorno riguarda l'applicazione della legge delega a favore delle persone anziane.

Nel consiglio dei ministri si discuterà anche di due modifiche alla legge sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali, la 145 del 2016. Le modifiche, inserite in un ddl, potrebbero agevolare il dispiegamento di forze in vista della nuova missione europea nel Mar Rosso. La bozza prevedrà la possibilità di impiegare mezzi e personale di una missione anche in "altre missioni nella medesima area". Il governo, inoltre, dovrebbe inserire un nuovo comma per "individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza".

