Firmato il programma di coalizione per il 'Kompatscher ter'

"Dopo una partenza a singhiozzo siamo pronti a metterci al lavoro". Lo ha detto la capogruppo Svp e futura assessora Magdalena Amhof in occasione della firma del programma di coalizione con Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen. "Le trattative - ha aggiunto - sono anche servite per istaurare un rapporto di fiducia tra noi", visto che per la prima volta la Volkspartei deve governare con ben cinque partner.

Anna Scarafoni (Fdi) ha evidenziato che le 115 pagine sono il risultato di un "lavoro approfondito e dettagliato". "Sappiamo - ha aggiunto Christian Bianchi (Lega-Uniti) - che saremo valutati giorno per giorno e questo programma rappresenta la linea guida da seguire nei prossimi anni". Angelo Gennaccaro (La Civica) ha sottolineato l'impegno "di mettere assieme le diverse sensibilità, trovando comunque sempre un punto d'incontro". "I Freiheitlichen hanno un approccio pragmatico e sobrio a questa sfida e lo è anche il programma che non ha nulla a che vedere con la politica dei simboli e gli slogan".



