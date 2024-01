Autonomia, il Senato boccia la legge di iniziativa popolare

L'Aula del Senato respinge il ddl costituzionale di iniziativa popolare con le modifiche al Titolo V della Costituzione in materia di autonomia regionale e di riparto delle competenze legislative.

Sono stati bocciati i quattro articoli del provvedimento.

All'articolo ci sono stati 57 voti a favore, 93 contrari e 4 astenuti; respinto l'articolo 2 con 56 voti a favore, 85 no e 4 astenuti; bocciato l'articolo 3 con 56 voti a favore, 86 no e 4 astenuti; infine respinto anche l'articolo 4 con 58 sì, 91 no e 4 astenuti. Poiché non sono stati approvati gli articoli il ddl si intende respinto nel suo complesso.



