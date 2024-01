Tajani, 'le cose nell'alleanza di governo vanno molto bene'

Nell'alleanza le cose "vanno molto bene... delle discussioni sul presidente di una regione, su un candidato sindaco, sono fisiologiche come si è visto...": lo ha detto a RaiNews24 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani parlando dei rapporti con gli alleati di governo.

Parlando poi della candidatura di Vito Bardi in Basilicata, il ministro ha ribadito: "Bardi è un ottimo presidente di Regione, ricordiamo che quello che contano sono i fatti. Bardi ha tolto ai lucani il costo del gas e dell'acqua, cioè i lucani non pagano né gas, né acqua perché per la prima volta ha usato i guadagni che ottiene la Basilicata attraverso l'estrazione del petrolio... per aiutare i cittadini... Mi pare già soltanto questo un buon motivo per tenerlo alla guida della Regione".





