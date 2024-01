Meloni-opposizioni, da sanità a Ue confronto a tutto campo

Si farà il duello Tv, il faccia a faccia fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Ma intanto, la presidente del consiglio si confronterà con quasi tutti i leader dell'opposizione, quelli che siedono nell'Aula della Camera: uno alla volta la interrogheranno al premier time, mercoledì pomeriggio a Montecitorio. Gli argomenti spazieranno dal patto di stabilità ai tagli alla sanità, dai risarcimenti per le vittime delle stragi naziste alla crisi in Medio oriente.

A sollecitare la premier saranno il presidente del M5s, Giuseppe Conte, per Alleanza Verdi-Sinistra il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, per Più Europa il segretario Riccardo Magi, oltre alla segretaria Schlein per il Pd. Anche le forze di maggioranza porranno i loro quesiti: Forza Italia ne ha annunciato uno sulle privatizzazioni, la Lega sulle politiche per gli anziani, FdI sulle politiche per il mezzogiorno, Noi Moderati sull'assegno di inclusione.



Intanto, Meloni si è confrontata sui temi internazionali in una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, in vista del Consiglio Europeo straordinario del primo febbraio. "Oltre alle prospettive di approvazione della revisione del bilancio pluriennale Ue 2021-27 - ha fatto sapere Palazzo Chigi - sono stati discussi i principali temi dell'agenda internazionale, a partire dall'aggressione russa dell'Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso".

Temi, questi ultimi, che saranno oggetto anche delle interrogazioni alla Camera. "Vogliamo sapere - è la domanda di Fratoianni - quale sia la posizione del governo italiano rispetto alla netta contrarietà di Netanyahu alla nascita di uno Stato palestinese e quali iniziative intenda proporre anche in sede europea per un immediato cessate il fuoco e rendere credibile la soluzione dei due Popoli e due Stati". Pd e M5s puntano su temi interni, che hanno caratterizzato la battaglia politica di questi mesi. Conte riporta sul tavolo il patto di stabilità: "Il governo ha assecondato Germania e Francia - ha ripetuto spesso in questi giorni - per un accordo con cui all'Italia saranno imposti tagli e tasse per oltre 12 miliardi l'anno". In Aula, il capogruppo M5s Francesco Silvestri chiederà "quali modifiche intende apportare Meloni per far sì che la nuova governance del patto di stabilità non sacrifichi gli investimenti per sanità, scuola e transizione ecologica".



Conte interverrà in replica alla premier. L'intervento di Schlein sarà invece incentrato sui tagli alla sanità pubblica, tema forte della campagna Pd, per sapere se ci sono iniziative per "abolire il tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario". L'interrogazione di Magi (più Europa) è sui risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi naziste, per avere "chiarimenti sulle notizie in base a cui l'Avvocatura di Stato si starebbe opponendo a molte richieste, con l'obiettivo di evitare che figli e nipoti di italiani che sono stati martiri della Patria siano risarciti". Per le opposizioni, interrogazione sull'occupazione negli stabilimenti Stellantis e Magneti Marelli da parte di Azione e sul sostegno del comparto agricolo per Iv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA