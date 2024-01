Lorenzo Fontana, non dare per scontata la libertà

"Il Giorno della Memoria è dunque un monito a vigilare affinché non si riapra mai più quell'abisso in cui precipitò l'umanità. Questa ricorrenza deve infatti renderci anche consapevoli che la libertà e la democrazia non vanno mai date per scontate. Anzi, ci insegna che proprio la libertà e la democrazia vanno riconquistate tutti i giorni". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, aprendo l'evento a Montecitorio pensato per ricordare gli appartenenti alle forze di polizia e alle Forze armate che salvarono degli ebrei e sono inseriti tra i Giusti delle nazioni.



