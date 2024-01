Regionali, Tajani: 'Il centrodestra correrà unito ovunque'

"Sono assolutamente convinto che il centrodestra andrà unito in tutte le regioni al di là del confronto naturale, guai se non ci fosse, ma conta la coesione dell'alleanza che governa la maggioranza delle regioni con buoni presidenti e dei comuni con buoni sindaci e governerà anche la prossima legislatura se le cose continueranno ad andare così".

Così Antonio Tajani, segretario di Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative al congresso romano del partito all'hotel Ergife.

"Per noi l'unità del centrodestra è una priorità, abbiamo sempre lavorato per questo e non abbiamo mai attaccato nessuno. Bardi è il migliore candidato che il centrodestra possa avere in Basilicata, perché è in testa alla graduatoria dei governatori e poi perché i lucani sanno che non fa pagare loro acqua e gas grazie all'uso dei proventi dell'estrazione del petrolio. E' un presidente che ha fatto fatti concreti. In politica le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti e Bardi li ha realizzati" ha detto Antonio Tajani.





