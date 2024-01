Municipio 8 Milano, Fiore non gradito

"Apprendo che la conferenza stampa di Roberto Fiore, fondatore di Forza Nuova, è stata spostata in uno spazio in via Ajraghi (dalla locandina non risulta indicato il civico), a Villapizzone nel Municipio 8. Affermo chiaramente che la presenza di Roberto Fiore non è gradita nel nostro Municipio": è quanto scrive su Facebook Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 di Milano.

"Fiore è stato recentemente condannato per l'assalto alla sede della Cgil - spiega Pelucchi - il movimento da lui fondato è al centro di numerosi episodi di violenza, esaltazione del regime fascista e promozione di contenuti razzisti e xenofobi. Rivolgo un appello al Prefetto e alla Questura affinché vietino questo evento, specialmente a pochi giorni dal 27 gennaio, Giorno della Memoria delle deportazioni nazi-fasciste".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA