Meloni da Erdogan, confronto sull'invasione russa in Ucraina e sulla guerra a Gaza

L'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durato circa due ore e mezza, ha permesso fra l'altro un confronto sui grandi temi globali anche alla luce della presidenza italiana del G7, con particolare riferimento alla guerra a Gaza e all'invasione russa in Ucraina. Meloni, spiegano le stesse fonti, ha espresso grande apprezzamento per i costanti sforzi di mediazione diplomatica di Ankara, con particolare riferimento alla riattivazione della Black Sea Grain Initiative per sbloccare l'invio del grano dai porti ucraini dopo che nel luglio scorso la Russia non ha rinnovato l'accordo.





Il rafforzamento della cooperazione migratoria, a quanto si apprende, è fra i temi affrontati nell'incontro fra la premier e il presidente turco. Lo spiegano fonti italiane, secondo cui la collaborazione dello scorso anno ha portato ad una riduzione del 56% dei flussi irregolari lungo il corridoio Italia-Turchia. La cooperazione in questo ambito, viene spiegato, sarà sempre più stretta anche in relazione alla Libia dove i rispettivi ministeri degli Esteri intendono concludere presto una intesa.



I due leader hanno discusso della sicurezza e dello sviluppo del Mediterraneo con un focus particolare sulla Libia, nonché del futuro del continente africano, anche in vista del prossimo vertice Italia-Africa di Roma. L'incontro, viene spiegato, ha infine rappresentato un'occasione per avere uno scambio di idee sulle relazioni Ue-Turchia in ambito politico, economico e commerciale anche alla luce della recente Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante Ue

Riproduzione riservata © Copyright ANSA