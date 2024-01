FI, sgravi fino al 2028 per sportivi che rientrano in Italia

Mantenere gli sgravi per gli sportivi che rientrano in Italia. FI insiste e presenta un emendamento in questo senso al decreto Milleproroghe in discussione alle commissioni alla Camera. Ieri Alessandro Cattaneo lo aveva annunciato evidenziando la necessità di considerare il calcio come "settore importante dell'industria del Paese".

L'emendamento prevede che le agevolazioni fiscali saltate per la mancata proroga del dl crescita, restino valide fino a tutto il 2028. Anche Noi moderati propone che l'abrogazione del dl sia posticipata, obbligando, però, i club a destinare il 10% del beneficio riottenuto a società dilettantistiche.



