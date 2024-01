Verso il rifinanziamento dell'Istituto Ebri di Montalcini

Si lavora in Parlamento per il rifinanziamento della fondazione Ebri, l'istituto di ricerca nato per volontà di Rita Levi Montalcini. Diversi gruppi, anche di maggioranza - secondo quanto si apprende - hanno messo a punto emendamenti al Milleproroghe per stanziare le risorse che non sono state previste, come in passato accadeva, nella manovra. Uno di Forza Italia prevede 1 milione di euro che sarebbero presi da fondi del ministero dell'università e della ricerca. E il ministero ha da tempo dato disponibilità a reperire risorse per sostenere l'Ebri. Le proposte di modifica, una anche di FdI, devono passare al vaglio di ammissibilità



