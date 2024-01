Schlein, siamo per regolamentare il fine vita

"Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge, come quella per assicurare un fine vita dignitoso, è parte del programma del Pd, della mia mozione. E' un'occasione persa, quella del Veneto, che voleva solo dare dei percorsi attuando quanto previsto dalla corte. Che la destra abbia sconfessati Zaia non stupisce, ma è una ferita che ci sia stato un voto del Pd. Se il gruppo del Pd voto a favore e ti chiede di uscire dall'aula, è giusto uscire dall'aula, perché l'esito di quella scelta cade su tutti. Siamo per la regolamentazione del fine vita". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, al seminario dei deputati Pd a Gubbio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA