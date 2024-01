Nuovo voto sulla commissione Covid la prossima settimana

Nuovo voto sul mandato al relatore in commissione Affari Sociali alla Camera sulla commissione Covid.

A renderlo noto i deputati Dem della Commissione Marco Furfaro, Paolo Ciani, Gian Antonio Girelli, Ilenia Malavasi e Nicola Stumpo."Dopo la vergognosa forzatura della maggioranza - dicono in una nota - il presidente della Camera, Lorenzo Fontana ha richiamato il vicepresidente Luciano Ciocchetti (che presiedeva la commissione in sostituzione di Cappellacci) e la prossima settimana la commissione rivoterà il mandato al relatore sulla legge istitutiva della commissione Covid. Ringraziamo il presidente del tempestivo intervento".



