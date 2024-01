Lunedì la Svp vota in blocco la composizione della Giunta

Il neo eletto presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher sta mettendo a punto la sua nuova squadra di governo. La Giunta 'extra-large' ad undici sarà composta da Svp, Fdi, Lega e Freiheitlichen, mentre La Civica sostiene la maggioranza senza ricevere una poltrona nell'esecutivo.

Lunedì pomeriggio si riunisce il parlamentino della Volkspartei, il secondo organo del partito di raccolta dei sudtirolesi dopo il congresso, per dare il via libera al "Kompatscher ter" che poi si presenterà al voto in Consiglio provinciale.

La proposta del governatore si voterà in blocco e dovrà ricevere due terzi dei voti per passare. E' tuttora in corso un braccio di ferro per l'assessorato all'agricoltura tra l'assessore uscente Arnold Schuler, sostenuto da Kompatscher, e l'ex vicesindaco di Bolzano Luis Walcher, che può contare sul sostegno della Svp bolzanina e la potente associazione degli agricoltori Bauernbund.



