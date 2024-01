FI, tema calcio da affrontare,emendamento a Milleproroghe

"Il calcio è una passione per milioni di italiani, ma è anche un'industria, un importante settore economico che genera ricchezza e occupa migliaia di persone. È pertanto sbagliato affrontare con superficialità il tema del sostegno al comparto. Con un emendamento al mille proroghe proveremo ad affrontare un'emergenza che riguarda i trattamenti fiscali, ma è necessario fare un ragionamento più sistemico, affrontando i temi fiscali e infrastrutturali in maniera ampia e non più estemporanea". Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile dei Dipartimenti del partito.





