Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia etiope ENA

L'ANSA continua ad ampliare la rete di collaborazioni internazionali con agenzie di informazione nel mondo: una nuova partnership è stata siglata con l'agenzia di stampa etiope Ethiopian News Agency (ENA). L'intesa prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti tra le due agenzie di stampa e la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

L'accordo di collaborazione - alla presenza dell'ambasciatore italiano ad Addis Abeba, Agostino Palese - è stato firmato in collegamento digitale dall'amministratore delegato dell'agenzia etiope, Seife Deribe, e dall'amministratore delegato di ANSA, Stefano De Alessandri.

"Io e la mia ambasciata - ha affermato l'ambasciatore Agostino Palese - lavoriamo ogni giorno per rafforzare i legami tra Italia ed Etiopia, perché crediamo fortemente nella partnership strategica tra i nostri due Paesi. Siamo quindi molto lieti che i legami tra Italia ed Etiopia si allarghino anche alla collaborazione tra due importanti agenzie di stampa come ANSA ed ENA, un passo fondamentale per avvicinare i nostri due popoli".

L'ambasciatrice etiope in Italia, Demitu Hambisa, che non è potuta intervenire alla cerimonia, ha espresso in una nota la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto: "L'Etiopia e l'Italia hanno fatto molta strada da quando hanno avviato le loro relazioni nel 1889, lavorando a stretto contatto sia in contesti bilaterali che multilaterali; le relazioni diplomatiche coprono aspetti politici, economici, sociali e culturali. Credo che l'accordo di collaborazione tra due mezzi di informazione di lunga data dei due Paesi, siglato oggi, testimoni il rapporto a tutto tondo e in pieno sviluppo tra l'Etiopia e l'Italia: essendo ENA e ANSA le agenzie di stampa più antiche e più grandi nei loro rispettivi Paesi, sapranno rispondere alle esigenze di informazione dei loro Paesi e delle regioni in generale".

Da parte sua, l'amministratore delegato di ENA, Seife Deribe, ha affermato che "l'accordo di oggi tra queste due grandi agenzie, l'ENA e l'ANSA, rafforza i rapporti tra l'Italia e l'Etiopia.

Lavoreremo insieme per promuovere le relazioni tra i due Paesi già stabilite dai rispettivi leader", ha sottolineato, ricordando che l'Etiopia "ha la maggiore concentrazione di scuole italiane e istituzioni culturali in Africa". L'amministratore delegato di ANSA, Stefano De Alessandri, ha sottolineato come "questa partnership ci permetterà di migliorare la nostra copertura degli eventi in Etiopia, e viceversa consentirà all'ENA di offrire più notizie sull'Italia in Etiopia, oltre a rappresentare un primo passo per lo sviluppo di progetti a sostegno della comunicazione di aziende e istituzioni dei due Paesi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA