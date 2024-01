Salvini, riforma della giustizia urgente, servirà al Paese

Per Solinas giustizia ad orologeria? "Non commento. La riforma della giustizia servirà al Paese ed è urgente". Così il vice premier Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a Benevento a margine di un convegno sulla sicurezza stradale.

"Io sono a processo e rischio quindici anni di carcere - ha aggiunto il leader della Lega - perché ho bloccato gli sbarchi.

Ma se la politica va al tempo che una certa magistratura vorrebbe, smette di far politica".

Il vicepremier leghista, nella stessa occasione, ha parlato proprio del piano in materia di sicurezza stradale: "Più educazione stradale, più controlli e via la patente a chi sbaglia, a chi uccide, a chi causa incidenti, a chi guida ubriaco o drogato o a chi abbandona animali sulle strade: sono gli elementi del nuovo Codice della Strada che sto portando avanti e che in queste ore è in discussione in Parlamento".





