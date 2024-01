Padre Benanti: 'Rai può aiutare nella formazione all'uso dell'IA'

"Di fronte a una macchina così potente c'è bisogno di investire sull'uomo per utilizzarla meglio? Assolutamente sì. Il tema della formazione è fondamentale e la vocazione del servizio pubblico è anche questa". Lo ha detto Padre Paolo Benanti, presidente del Comitato per l'intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in audizione in Commissione di Vigilanza.

"Chi sta davanti a questi nuovi strumenti può essere accompagnato per sapere quali domande deve farsi - ha proseguito -. Questo richiede un servizio pubblico di grande qualità, magari anche con la produzione di contenuti specifici che anche le scuole possono usare, perché il problema è anche la capacità degli istituti sul territorio di accedere a risorse e competenze".



Floridia, audizione Benanti preziosa per lavoro della Vigilanza

"È necessario acquisire la massima consapevolezza su come il mondo dei media e dell'informazione sarà trasformato dalla dirompenza dell'intelligenza artificiale, le cui potenzialità sono sotto gli occhi di tutti e che divengono sempre più accessibili e imponenti giorno dopo giorno". Lo ha detto la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia. "Il servizio pubblico non può e non deve subire passivamente tale trasformazione, ma deve provare a sfruttarne le potenzialità e al contempo mantenere, in questa transizione epocale, il ruolo di guida autorevole e presidio di autenticità nel caos mediatico cui sono quotidianamente sottoposti i cittadini - ha proseguito -. A maggior ragione in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali. Le parole di padre Benanti, sull'impatto dell'intelligenza artificiale e su quanto sia fondamentale un approccio che tenga conto degli aspetti etici e valoriali prima ancora di quelli operativi, rappresentano un elemento preziosissimo per il percorso che la vigilanza Rai farà da qui in avanti su questo tema. Mi farò promotrice di un lavoro sempre più attento e dettagliato per consentire alla Commissione di operare al meglio a sostegno dell'azienda in questo difficile ma necessario obiettivo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA