Installazione di protesta contro giunta Svp-Fdi-Lega

Il movimento "No excuses" ha protestato con una sorta di installazione chiamata "Walk of shame", ovvero cammino della vergogna, davanti al consiglio provinciale di Bolzano, dove in mattinata Arno Kompatscher sarà eletto presidente della Provincia autonoma con i voti di Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen. Un tappeto rosso conduce verso una poltrona con una corona, mentre su dei fogli sono elencati delle citazioni dei futuri esponenti della maggioranza. Inoltre un altoparlante diffonde delle interviste.

Come ha spiegato uno dei promotori dell'iniziativa, Moritz Holzinger, si sta per formare una giunta di persone "di estrema destra, omofobe e che negano il cambiamento climatico". "Nelle scorse settimane - ha proseguito - oltre mille persone sono scese in piazza per manifestare le loro preoccupazioni e non si tratta solo - come si dice - di esponenti della sinistra ma anche di persone del centro politico". Holzinger ha lamentato che Kompatscher entrando in consiglio provinciale ha "semplicemente ignorato la nostra installazione, come ignora le posizioni politiche dei suoi alleati".



