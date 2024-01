Fonti La Russa,sentenza su saluto romano si commenta da sola

"Da avvocato il presidente aveva dichiarato che "attendeva con interesse di conoscere l'esito della imminente decisione a sezione riunite della Cassazione" perché riteneva "occorresse chiarezza". Oggi non parla e si limita a far sapere che la decisione della Cassazione che annulla la sentenza della corte di appello e dispone nuovo processo "si commenta da sola"". E' quanto si apprende da fonti vicine al presidente La Russa sulla decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno disposto un processo di appello bis per 8 militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto durante una commemorazione a Milano nel 2016.

Insorge la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella: "Apprendiamo dalle agenzie di stampa che il Presidente del Senato Ignazio La Russa avrebbe commentato con un certo sprezzo l'importante sentenza delle sezioni unite della Cassazione sul saluto romano. Pare che abbia detto 'si commenta da sola'. Proprio non riesce ad assumere il linguaggio e la postura che il suo ruolo impone".



