Dl election day verso prossimo Cdm senza mandati sindaci

Sarà riproposto nel prossimo Consiglio dei ministri, non ancora convocato, il decreto legge sull'election day, il cui esame è slittato nell'ultima riunione martedì sera, ufficialmente per motivi di tempo. Lo si apprende da fonti di governo, secondo cui nel provvedimento difficilmente sarà compresa la norma - prevista nelle bozze circolate alla vigilia della riunione - che consente un terzo mandato consecutivo ai sindaci per i Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila. Un tema su cui mancava l'accordo generale nel governo, e su cui sono in corso valutazioni.



