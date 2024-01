Csm, 'è stata raccolta la sfida dell'efficienza'

"Non appena insediato questo Consiglio Superiore della Magistratura ha raccolto la sfida dell'efficienza e si è dato immediatamente un'organizzazione dei lavori intensa e costante" e "questo impegno corale, di tutti i consiglieri e della struttura, è stato premiato, come emerge dai dati statistici sugli ottimi risultati raggiunti, sottolineati anche dall'apprezzamento - che onora il Consiglio Superiore - del Presidente della Repubblica". Lo sottolinea il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli nella relazione annuale sull'attività del Csm, presentata per la prima volta per raccogliere il lavoro di tutte le Commissioni e dell'intero Csm.

"Questo documento vuole anche testimoniare, accanto al legittimo orgoglio di tutto il Consiglio Superiore per il lavoro fin qui svolto, l'impegno dell'organo di governo autonomo, la casa di tutti I magistrati, per questi servitori, spesso oscuri dello Stato", ha aggiunto Pinelli nella Relazione. Sono circa diecimila i magistrati italiani, ricorda la Relazione, e il Csm è "in cammino, al fianco dei magistrati e dei cittadini per le sfide della modernità ", conclude Pinelli.



