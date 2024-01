Calderoli: 'Il governo lavora a ddl per lo sviluppo delle isole minori'

"Il Governo sta predisponendo uno schema di disegno di legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri. Lo schema di disegno di legge indicherà misure di crescita per le isole minori, in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.



"La legge di bilancio per il 2023 ha istituito un Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Il fondo è suddiviso in due sezioni: un fondo per gli investimenti strategici ed un fondo per la compensazione degli svantaggi. In generale, la legge prevede che nel fondo per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità confluiscano le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea e indica le finalità per l'utilizzazione del Fondo. Potrebbe essere il caso di valutare l'istituzione, in prospettiva, di un Ministro per le isole, come organo di vertice che coordina le iniziative politiche e amministrative riferite alle isole". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. "A mio giudizio, questo Fondo di recentissima istituzione deve essere l'occasione per una riflessione più ampia sul modo in cui questa pluralità di fondi e di interventi operano - ha aggiunto - Mi limito ad elencare delle questioni che sottopongo all'attenzione di questa Commissione: l'alternativa fra finanziamento annuale da destinare globalmente alle isole minori, oppure finanziamenti finalizzati a specifiche esigenze (e, quindi, inseriti nei provvedimenti di settore); in che modo realizzare una combinazione fra i due approcci (penso, ad es., ai finanziamenti specifici previsti dalle singole legislazioni ed ai programmi previsti dal Pnrr); quali sono i settori nei quali le isole minori necessitano di interventi perequativi da parte dello Stato (mobilità, energia, ambiente, clima, ecc.); come armonizzare l'intervento dello Stato e delle Regioni nel settore e, in particolare, quale tipo di programmazione deve essere realizzata e a quale livello (regionale, locale, unioni di Comuni, ecc.); come monitorare l'impatto di questi finanziamenti e come massimizzare l'effetto degli stessi attraverso il loro coordinamento".

