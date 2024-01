Ok alla commissione Covid ma è bagarre alla Camera

Via libera tra le proteste delle opposizioni da parte della commissione Affari sociali alla Camera al mandato al relatore per la commissione covid. La proposta inizialmente infatti è stata bocciata con 11 voti a favore contro 11 voti contrari. Si è però tenuta una seconda votazione e a quel punto l'ok è arrivato con i soli voti della maggioranza: le opposizioni, in segno di protesta, hanno infatti abbandonato i lavori. Il testo è a Montecitorio dopo in terza lettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA