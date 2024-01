Meloni: 'Von der Leyen impegnata nelle risposte ai territori alluvionati'

"Von der Leyen, che con me e Bonaccini era stata sui territori pochi giorni dopo l'alluvione e si era presa delle responsabilità e degli impegni a dare delle risposte anche dal punto di vista europeo, torna a Forlì. E quelle risposte sono arrivate particolarmente con questa revisione del Pnrr" che "ci consente di investire 1,2 miliardi particolarmente", tra le altre cose "sulla difesa idraulica e il ripristino di viabilità e infrastrutture stradale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento per la firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Emilia Romagna.

"Arriviamo a una cifra di 687 milioni di euro che viene mobilitata oggi con questa firma. Complessivamente 92 progetti, poche grandi priorità: non risorse che vengono spese in centinaia di microprogetti, ma scegliere sulle priorità che rappresentano un volano". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in occasione della firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Emilia Romagna.

"È stato un lavoro silenzioso, difficile da raccontare, che non trova tanto spazio nel lavoro quotidiano, ma del quale io vado particolarmente fiera, per superare alcuni limiti che l'Italia ha avuto fin oggi. Il mio obiettivo, il nostro obiettivo, è trasformare l'Italia da nazione che spesso è stata considerata fanalino di coda nell'utilizzo dei fondi europei, a nazione che possa diventare modello per l'utilizzo dei fondi europei". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in occasione della firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Emilia Romagna.



Meloni a Bonaccini: 'Grazie per il lavoro fatto'

"Sono d'accordo sulle cose che hai detto. E sono d'accordo sul fatto che per chi spende molto tempo a lavorare su cose faticose dispiace che quelle cose poi non abbiano visibilità. Lo dico per fare un passo indietro rispetto al lavoro che abbiamo fatto per arrivare a questa firma. Ringrazio il presidente della Regione, ma devo ringraziare tutti i livelli istituzionali, i sindaci, i presidenti di provincia, tutti i componenti del governo". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in occasione della firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Emilia Romagna.

"Sono molto fiera di questo lavoro" sugli accordi di sviluppo e coesione, "ringrazio tutto il governo, il presidente della Regione, gli assessori competenti, i sindaci, i presidenti di Provincia, tutti gli uffici. Insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro, vale per questo accordo di coesione e può valere per tutte le prossime grandi sfide. Come diceva Bonaccini e sono d'accordo, siamo tutti consapevoli del fatto che ognuno ha i propri punti di vista, ma se c'è una cosa che in teoria deve metterci tutti insieme è che non lavoriamo per noi stessi, ma per i cittadini che rappresentiamo", ha aggiunto Meloni.

