Ddl Nordio: Ok Commissione ad art.2 su intercettazioni

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l'articolo 2 del ddl Nordio che punta a vietare la pubblicazione delle intercettazioni che riguardano terze persone. Non potranno essere trascritti neanche i loro dati.

Entro oggi si dovrebbe concludere l'esame del provvedimento che è atteso in Aula per la prossima settimana Nel corso dei lavori di questa mattina, poi, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha ritirato l'emendamento che aveva presentato sul pensionamento dei magistrati. La proposta di modifica prevedeva il trattenimento in servizio delle toghe fino al 73.esimo anno di età.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA