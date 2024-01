Camera, approva risoluzioni maggioranza e Costa su Nordio

La Camera dice sì alla risoluzione presentata dalla maggioranza dopo le dichiarazioni del Guardasigilli, Carlo Nordio, sullo stato della giustizia. La risoluzione firmata dai capigruppo Foti, Molinari, Barelli e Lupi dice solo "La Camera, udita la Relazione del ministro (...) la approva".

La Camera, oltre a quella del centrodestra, approva con 179 sì anche la Risoluzione presentata da Azione, Iv e +Europa, in seguito alle comunicazioni rese dal Guardasigilli, Carlo Nordio, sullo stato della giustizia in Italia. In un primo tempo, il ministro Nordio aveva espresso parere negativo su questa risoluzione, che ha come primo firmatario il deputato di Azione, Enrico Costa. Alla ripresa dei lavori, però, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha detto che, in cambio di una minima riformulazione del testo, il parere sarebbe stato favorevole e la maggioranza alla fine l'ha approvata.



