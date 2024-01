Contro la riforma delle Autonomie "continueremo a batterci contro sia in Parlamento sia nel Paese". Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia, in una conferenza stampa a Palazzo Madama. "Non escludiamo il ricorso a nessuno strumento, referendum compreso".

Per il senatore del Pd, Andrea Giorgis, "non è escluso che qualche Regione possa fare ricorso alla Corte Costituzionale contro l'autonomia differenziata".



