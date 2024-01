Arriva l'autobiografia di Vannacci 'Il coraggio vince'

Roberto Vannacci torna in libreria con 'Il coraggio vince', la sua autobiografia che uscirà il 12 marzo per Piemme, conferma la casa editrice.

Il generale più famoso d'Italia, autore del libro più venduto e discusso del momento, 'Il mondo al contrario', stavolta accompagna il lettore - spiega il sito di Piemme - alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l'impossibile. Un volume molto personale - segnala l'editore - che alla fine dice che il coraggio vince.



