Anche sul decreto Milleproroghe in discussione in commissione alla Camera, così come avvenuto sul decreto anticipi e sulla manovra l'indicazione arrivata ai parlamentari di maggioranza sarebbe quella di non presentare proposte di modifica onerose. E' quanto viene riferito da fonti parlamentari. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade venerdì.



