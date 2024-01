"Hanno deciso scientemente di aumentare alcune tasse, come quelle su assorbenti e pannolini.

Non tutte le leadership femminili sono femministe, non ci facciamo niente di una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni delle altre donne". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, intervenendo a una tavola rotonda della Fp Cgil, in corso a Roma.



