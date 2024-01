Prescrizione, bocciata la richiesta di rinvio della proposta di legge in Commissione

L'Aula della Camera respinge con 76 voti di differenza la richiesta del capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera, Federico Gianassi, di far tornare in Commissione la proposta di legge sulla prescrizione ora all'esame dell'Aula di Montecitorio.

Respinto emendamento di M5S che sostiene tesi Nordio

La maggioranza respinge nell'Aula di Montecitorio un emendamento presentato dal M5S alla proposta di legge sulla prescrizione che di fatto "recepisce la richiesta del ministro Guardasigilli Carlo Nordio di far decorrere il tempo della prescrizione dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato" e non più dal momento della commissione del fatto. A sottolineare la contraddizione nell'Aula della Camera è il capogruppo del Pd in Commissione Giustizia Federico Gianassi che legge anche, durante il suo intervento, la dichiarazione rilasciata da Nordio che sosteneva proprio la necessità di questa modifica. Ma il sottosegretario Andrea Delmastro aveva dato parere contrario alla proposta di modifica targata M5S e, nonostante la sollecitazione di Gianassi, il no del centrodestra è stato confermato. "La maggioranza e Delmastro - osserva Gianassi - hanno contraddetto in questo modo quanto dichiarato pubblicamente dal ministro della Giustizia. Davvero surreale".

Respinto l'emendamento del Pd che tornava alla legge Orlando

L'Aula della Camera respinge l'emendamento del Pd alla proposta di legge sulla prescrizione che ripropone di fatto la legge Orlando alla quale il centrodestra aveva detto di richiamarsi. "Ora non hanno più scuse - dichiara il capogruppo del Pd in Commissione Giustizia di Montecitorio - la loro dichiarazione di voler tornare alla nostra riforma che precedeva quella di Bonafede era evidentemente non veritiera". "Il fatto - ribatte il relatore Andrea Pellicini (FdI) - è che la nostra proposta di legge è migliorativa della legge Orlando perché prevede anche che, quando la sentenza d'appello non intervenga nel tempo previsto, questo tempo si calcolerà comunque ai fini della prescrizione". Ha votato contro la proposta di modifica anche il M5S, mentre si era espresso a favore Avs con il deputato Devis Dori.

