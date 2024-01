Per Meloni festa di compleanno con i parlamentari di FdI

Festeggiamento negli uffici di FdI alla Camera per Giorgia Meloni. All'indomani del suo quarantasettesimo compleanno, la premier è arrivata a Montecitorio per un rinfresco organizzato in terrazza con oltre un centinaio di parlamentari del suo partito.

Un carrello con cinque torte - tra cui una torta Montblanc e una crostata di frutta - e altrettanti pacchi di pasticcini e salatini è stato portato negli uffici di Fratelli d'Italia, per la festa a cui partecipano anche componenti del governo. Fra gli invitati, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella, quella del Lavoro Marina Calderone, il ministro dello Sport Andrea Abodi, quello per le Imprese Adolfo Urso, quello della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario Marcello Gemmato e il viceministro dell'Economia Maurizio. Negli uffici di FdI alla Camera sono successivamente arrivati anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Come regalo da parte dei parlamentari di FdI, un tavolino da salotto per la nuova casa.



