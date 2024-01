Pd, per premierato Meloni accetta lo spaccaItalia

"Per ottenere in cambio l'elezione diretta del premier Giorgia Meloni e FDI accettano di votare l'autonomia differenziata della Lega che sfascia il Paese, facendo aumentare le diseguaglianze tra Nord e Sud, tra zone ricche e zone interne e povere del Paese. Cercheremo di impedirglielo in Parlamento, disposti anche ad arrivare ad un referendum nel Paese". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ai tg alla vigilia della discussione nell'aula del Senato del provvedimento sull'autonomia differenziata.





