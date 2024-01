Gasparri, il peso di FdI? Meloni tenga unita la coalizione

"E' legittimo" che, anche in vista delle regionali, FdI faccia pesare il suo peso politico, "perché ci sono dei numeri. Poi bisogna farlo con garbo e anche tenendo conto che chi guida a volte fa dei sacrifici per l'unità.

Berlusconi diede alla Lega la presidenza del Piemonte, della Lombardia e del Veneto quando la Lega non aveva numeri nazionali così forti. Chi ha più numeri ha più diritti, tanto che Meloni fa legittimamente il presidente del Consiglio", ma "anche più doveri. Deve tenere un po' unita la coalizione" come "faceva spesso Berlusconi con generosità". Lo ha detto il capogruppo di FI, Maurizio Gasparri. Saranno i leader a tirare le conclusioni" sulla Sardegna, "oggi c'è anche il Cdm quindi immagino che si vedranno. Non c'è una situazione di tensione grave - prosegue - ci sono contatti e una situazione di difficoltà che supereremo con una candidatura unica. Di questo siamo tutti convinti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA