Cdm: ok a decreto che rafforza la cig per le aziende commissariate

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che rafforza, in caso di ricorso all'amministrazione straordinaria, le misure già presenti nell'ordinamento a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, fra cui l'ex Ilva, e prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'eventuale amministrazione straordinaria. Il provvedimento prepara la strada per l'utilizzo della norma nell'ambito del confronto con ArcelorMittal sull'ex Ilva (Acciaierie d'Italia).

Tempi lunghi su Pnrr e Ilva,election day slitta al prossimo Cdm

E' stato rinviato al prossimo Consiglio dei ministri l'esame del decreto sull'election day che accorperebbe la data delle elezioni europee, previste a giugno, al voto in alcune Regioni e Comuni. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è l'effetto del protrarsi delle riunioni che hanno preceduto il Consiglio dei ministri, ossia la cabina di regia sul Pnrr e la riunione sulla vertenza dell'ex acciaieria Ilva. Slitterà quindi alla prossima riunione del governo anche la norma che potrebbe introdurre il terzo mandato dei sindaci dei piccoli Comuni fino a 15 mila abitanti.

