Casellati a opposizioni, su premierato rinunciate a qualcosa

"La discussione generale sul premierato ha riguardato tutti i temi posti in luce dal ddl e le possibili criticità che potrebbero essere superate. Io mi pongo sempre in una posizione positiva perché voglio credere che le barriere e le pregiudizialità possano cadere. Me lo auguro perché questo è l'unico modo di costruire un progetto insieme.

Ognuno deve rinunciare a qualcosa, noi abbiamo rinunciato a molto con l'elezione diretta del presidente della Repubblica che faceva parte del nostro programma. Aspetto di capire a cosa l'opposizione è disponibile a rinunciare". L'ha detto all'ANSA la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati.



