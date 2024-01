Calderoli, emendamenti FdI all'Autonomia avranno ok governo

I due emendamenti di Fratelli d'Italia proposti alla riforma dell'autonomia differenziata restano sul tavolo e il governo darà parere favorevole: a dirlo è il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine del vertice di maggioranza sul disegno di legge a poche ore dall'avvio dell'esame in Aula.

"Siamo a un pezzo del percorso dell'autonomia differenziata, c'è anche il premierato all'esame della commissione Affari costituzionali, quindi mi sembra che il trenino delle riforme vada", ha aggiunto.

Gli emendamenti di FdI sono gli unici proposti nel centrodestra, contro gli oltre 300 delle opposizioni. Uno punta a ottenere che i fondi per coprire gli eventuali maggiori oneri legati all'attuazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep) siano aumentati anche per le Regioni che non hanno chiesto l'autonomia differenziata. L'altro - che però sarà riformulato per una questione tecnica - affronta il tema delle pre-intese che il governo ha già fatto con le regioni sulle varie materie: dovrebbero essere salve purché non ci siano disparità tra i territori.



