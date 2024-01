Attesa sui Balneari, Bruxelles pronta ad avviare l'esame

E' attesa a Bruxelles la risposta dell'Italia alla lettera Ue con parere motivato sul dossier balneari, recapitata a Roma lo scorso 16 novembre come parte della procedura di infrazione per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari.

A quanto si apprende, il termine ultimo per ricevere una risposta dall'Italia è fissato per domani 17 gennaio. La Commissione europea è comunque pronta a valutare la risposta di Roma e a continuare il dialogo costruttivo con le autorità italiane.



