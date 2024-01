Parsi, sto meglio ma devo fare riabilitazione

Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali e volto televisivo, sta meglio ma lo aspetta 'un lungo periodo riabilitativo'. E' lui stesso a dirlo dall'ospedale di Treviso, dove ha subito 'un complesso e delicato intervento chirurgico all'aorta in emergenza' il 28 dicembre scorso, eseguito dal dottor Francesco Battaglia del reparto di cardiochirurgia diretto dal professor Giuseppe Minniti.

'L'operazione ha avuto successo - spiega Parsi - e ora inizia un lungo periodo riabilitativo. Oltre ai ringraziamenti ai professionisti che hanno contribuito a salvarmi la vita - dice il politologo - voglio ringraziare coloro che in queste settimane mi hanno fatto sentire il loro sostegno, a cominciare dalla mia famiglia: siete stati decisivi. Gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi - conclude - andranno purtroppo ridefiniti'.



