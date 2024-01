Meloni, un anno a Palazzo Chigi sembra come cinque...

Un anno a Palazzo Chigi vale "una legislatura intera, un annetto ti sembrano cinque...". Così la premier Giorgia Meloni ospite di Un giorno da pecora su Radio 1, nel giorno del suo quarantasettesimo compleanno. Ai conduttori che le domandavano se sarà ancora a Palazzo Chigi quando ne compirà 50 ha risposto. "Sarà a gennaio 2027, allora per forza, ci tocca". Fra i messaggi di auguri sui social, anche quello del suo partito, Fratelli d'Italia. "Il tuo incessante lavoro ha ridato credibilità all'Italia che, grazie a te, è tornata a credere in se stessa - si legge nel tweet di FdI -. Per tanti altri anni di battaglie e vittorie al tuo fianco. Presidente buon compleanno da tutti noi. Auguri, Giorgia".



