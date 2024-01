In Sardegna è pressing per un passo indietro di Solinas

Il primo passo è fatto: i simboli delle liste che puntano a essere presentate e ammesse alla corsa per le Regionali del 25 febbraio in Sardegna sono stati presentati, ma i giochi sono ancora aperti e per il centrodestra resta ancora, ufficialmente, il muro contro muro: l'uscente Christian Solinas da una parte e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Mentre la Lega non scioglie il nodo Sardegna al Consiglio federale a Milano, nell'Isola proseguono gli appelli al Partito sardo d'Azione, che con la direzione aperta in seduta permanente si tiene lontano da microfoni e telecamere e attende una posizione ufficiale dei leader nazionali della coalizione tra domani e mercoledì. Intanto il partito dei Quattro mori presenta il suo simbolo storico senza alcuna indicazione del candidato, e tra vedere e non vedere, quello della neonata Lista Solinas presidente, con il suo nome.



Un modo per 'prendersi il sicuro' e prevedere tutti gli scenari. Il punto resta sulla ricandidatura degli uscenti, su cui punta il Psd'Az, a meno di una solida motivazione politica, ma anche la Lega. Che a livello nazionale nella partita delle amministrative di giugno ha in ballo molti sindaci che vorrebbero essere ricandidati, ancor più con l'eventuale terzo mandato per i Comuni fino a 15mila abitanti, e temono che si spezzi la 'regola degli uscenti' all'interno della coalizione. Il nuovo appello perché i sardisti scelgano la linea della ricomposizione è quello del Pli che si presenta in un patto federativo con la neonata lista Alleanza Sardegna e appoggia Paolo Truzzu: "Siamo certi che tutti i partiti, compreso il Psd'Az, sapranno trovare una sintesi su questa indicazione. Siamo sicuri che il buon senso e l'interesse per il bene dei sardi prevarrà su qualunque tipo di altro ragionamento".



Da FdI l'appello è lo stesso, lanciato sabato sia da Truzzu che dalla coordinatrice regionale e senatrice del partito Antonella Zedda, che si è detta fiduciosa all'ingresso del tribunale dove è stato depositato il contrassegno con il nome della premier Giorgia Meloni. Ci pensa su, invece, Alessandra Zedda, ex vice presidente della Giunta di Fi, che ha presentato il simbolo della sua Anima di Sardegna confermando la volontà di andare avanti nella sua corsa da indipendente. Ma che potrebbe valutare un rientro nella sua casa storica, come sottolineato dallo stesso Truzzu in un appello che le ha rivolto. Zedda potrebbe valutarlo a condizione di "ripartire dall'unità del centrodestra". Unità che passa anche per la presenza del Psd'Az.







Patto Pli e Alleanza Sardegna per Truzzu, appello a Psd'Az

"Siamo certi che tutti i partiti, compreso il Psd'Az, sapranno trovare una sintesi su questa indicazione. Siamo sicuri che il buon senso e l'interesse per il bene dei sardi prevarrà su qualunque tipo di altro ragionamento". Arriva dal segretario del Partito liberale italiano Roberto Sorcinelli il nuovo appello al partito dei Quattro mori perché rientri nella coalizione di centrodestra in vista del voto del 25 febbraio per e Regionali. Il Pli dopo aver annunciato già qualche giorno fa il suo endorsement al candidato indicato dal tavolo sardo del centrodestra Paolo Truzzu, ora stringe un patto federativo con la neonata Alleanza Sardegna, guidata da Gerolamo Solina, già commissario dell'agenzia regionale Laore con la Giunta Solinas. "Sono due partiti che condividono una visione comune: quella del liberalismo ed autonomismo, è un progetto ambizioso - sottolinea Sorcinelli alla conferenza stampa di lancio dell'alleanza -. Il tema centrale è la continuità territoriale: non fine a se stessa, tesa solo a garantire il sacrosanto diritto alla mobilità dei sardi, ma anche a prevedere uno sviluppo economico dell'Isola, serve un nuovo modello di continuità per le persone e per le merci che sia capace di sfruttare gli elementi positivi del libero mercato e della concorrenza". "Questo patto ci consente di trovare soluzioni per la Sardegna sui tavoli nazionali - evidenzia Solina -. Ci presenteremo alla competizione regionale per poter esprimere esponenti nel nuovo Consiglio, il percorso proseguirà poi in campo nazionale e internazionale".

Lega, al consiglio federale 'critiche alle scelte della Bce'

Il consiglio federale della Lega è iniziato da pochi minuti, presieduto da Matteo Salvini. Tra gli altri, in collegamento da Bruxelles c'è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Salvini ha ringraziato il titolare di via XX Settembre per "il lavoro di questi mesi". La riunione, si legge in una nota della Lega, si è aperta con alcune riflessioni su economia ed Europa, e "non sono mancate critiche alle scelte della Bce". Salvini sta aggiornando i dirigenti sulla situazione politica.

