Cottarelli apre all'ipotesi di candidarsi alle Europee

"Ho sempre detto che non escludo niente, al momento non ho preso nessuna decisione né mi è stata fatta nessuna proposta. Se mi venisse fatta ci penserei": così Carlo Cottarelli, durante Non Stop News su RTL, risponde a chi gli chiede di una sua possibile candidatura alle Europee.

Una disponibilità che rappresenta, dice il capogruppo di Azione-Per-Renew Europe Matteo Richetti, "un'ottima notizia. Una lista composta da Azione e da PiùEuropa guidata da lui, aiuterebbe a formare un fronte europeista credibile fondato su alcuni punti di merito irrinunciabili".



