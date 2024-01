Occhiuto coinvolto in un incidente stradale, sta bene

L'auto sulla quale viaggiava il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto diretto da Reggio a Cosenza per il congresso provinciale del partito, è rimasta coinvolta in un incidente sull'autostrada Del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia. Occhiuto, così come gli altri occupanti, ha riportato alcune contusioni.

In ogni caso è stato portato nell'ospedale di Catanzaro per controlli. Sul mezzo, guidato dall'autista, erano presenti anche il figlio del Governatore ed una sua collaboratrice. La vettura, secondo quanto si è appreso, avrebbe perso aderenza finendo contro un muretto che delimita la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti l'eliambulanza e un'ambulanza inviata dalla centrale operativa di Vibo Valentia, mentre altre sono state allertate da Lamezia, così come è stato contestualmente allertato il direttore della Centrale unica regionale del 118 dott. Riccardo Borselli.

Occhiuto, secondo quanto si è appreso, ha subito una botta ad una spalla, mentre la collaboratrice avrebbe riportato un lieve trauma cranico.



