De Luca, denunceremo Fitto per atti di omissione

"Procederemo a denunciare il ministro Fitto per atti di omissione rispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati con un danno immenso per la comunità campana, per l'economia e per la concretizzazione di interventi di assoluta urgenza come quelli relativi ai campi flegrei" Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, nel corso di una conferenza stampa sul blocco delle risorse per la Campania. "Avanziamo una richiesta di dimissioni di un ministro che consideriamo incompetente e inconcludente e consideriamo un danno permanente per il sud", ha aggiunto.



